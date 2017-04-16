Son dakika haberi Hamza Yerlikaya ve Şamil Tayyar pusulayı paylaştı

Referandumda yasak olmasına rağmen yandaşlar, oy pusulalarının üzerine bastıkları ‘Evet’ mühürlü fotoğraflarını, sosyal medyada paylaştı. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve şoförü de oy pusulalarının fotoğraflarını yayınladı.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabında, “Gününüz aydın, sofranız bereketli, huzurunuz daim, EVET’iniz bol olsun” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Hamza Yerlikaya ise “Bir canımız var bu dünyada sonuna kadar yanındayız Reis. Ölürsek adam gibi ölelim, ölene kadar seninleyiz Reis. Mesajımız alınmıştır umarım' dedi. Tayyar ve Yerlikata oy pusularının görüntülerini de yayınladı. Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde MHP’li İlçe Başkanı Ersal Koç da, oy kullanacağı sandıkta kabine girmeyerek oyunu görevlilerin yanında kullandı ve oyunu açık bir şekilde kullanırken fotoğraf çektirdi. Seçim yasağını delen bu paylaşım büyük tepki aldı.

YASA NE DİYOR?

Yasalar, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydedici ile girmesini yasaklıyor. 8 Nisan 2010 tarihli Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun’un 18’inci maddesinde bu konuda şöyle deniliyor:

“Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir”

YETKİ, SANDIK KURULUNDA

Yüksek Seçim Kurulu 29 Mart yerel seçimleri öncesinde bir ilçe seçim kurulunun seçmene ihtar edildiği halde cep telefonu veya kamera ile oy verme kabinine girip vermiş olduğu oyu fotoğraflaması halinin tespit edilmesi durumunda söz konusu seçmene oy kullandırılıp kullandırılmayacağı konusunda tereddüt yaşadıklarını belirtmesi üzerine, ilgili kanuna atıfta bulunarak şu kararı almıştı:

“Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarını kullanmakta direnen kişilere oy kullandırılamayacağına ve buna ilişkin her türlü tedbiri almaya 298 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre sandık kurulu ve ilçe seçim kurulu başkanlarının yetkili olduğuna karar verilmiştir”