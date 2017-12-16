Özgür Özel’den İçişleri Bakanı için çok konuşulacak iddia: ‘Soylu’dan sorumlu FETÖ abisini’ açıkladı

TBMM'de son dakika çok konuşulacak bir iddia geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle tepki çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "AKP'ye katılmadan aylar önce Şubat ayında FETÖ abisiyle Pensilvanya'ya gittin mi?" diye sordu. Özle isim vererek "Süleyman Soylu'dan sorumlu FETÖ ağabayinin" de ismini verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuştu.

Üç grup başkanvekili de konuşmalarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ergen çocuk tutumunda olduğunu öne sürerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben yaptığı eleştirileri hatırlattı. Bu sırada CHP Grubu sıralarında, ‘yuh, yuh’ sesleri yükseldi.

Tezcan, Soylu’nun “Gündüz imamı, gece papazı oynuyor” ifadelerini kullandığını ileri sürerek, “Sayın Bakan, kilisenin papazını söylüyorsun da bu kilisenin zangocu kim, zangocu” diye konuştu.

“HAKARET EDEN SOYLU’YU NASIL KUCAKLAR HALE GELDİNİZ?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Soylu’nun sözlerinden örnekler verdi. Özkoç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret edilmiştir. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmiştir. Kendisine hakaret eden, size hakaret eden, sizin davanızda yer almayan bir kişi nasıl oldu da Süleyman Soylu’yu kucaklar hale geldiniz” ifadelerini kullandı.

“SOYLU’NUN FETÖ AĞABEYİ VEDAT DEMİR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’nun söylemlerini eleştirerek, “Sayın Bakan hukuka en çok uyması gereken Bakansınız. Heybe olmaz, suç isnadı varsa, hakim olur, savcı olur. Neden bir muhalefet partisi liderine muhalefet eder” şeklinde konuştu.

Özgür Özel, Soylu hakkında önemli iddialar da gündeme getirdi. Şöyle dedi:

“Cemaat terminolojisiyle Süleyman Soylu’dan sorumlu imam vardır. Bu kişinin adı Vedat Demir. Demokrat Parti’de Genel İdare Kurulu üyesi görevi yapmıştır. O FETÖ’cü Süleyman Soylu size en yakın hakaretleri yaparken yanındadır ve destekçisidir. 2009’un Mayıs’ında Hüsamettin Cindoruk, “Demokrat Parti’yi cemaat partisi haline getirmem der. İki taraf birbirinizi iki tezle suçlamaktadır.”

Süleyman Soylu’nun Cindoruk’u “Partiyi Ergenekoncuların, Balyozcuların, darbecilerin partisi haline getirmek” istediğini aktaran Özel, Cindoruk’un ise Soylu’nun ise partiyi “Bir cemaate bitiştirdiği” suçlamasında bulunduğu anlattı.

CHP’li Özel, Soylu’nun seçimi kaybetmesinden 1 ay sonra Abant Toplantıları’na katıldığını hatırlattı.