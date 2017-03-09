Son dakika haberi… İnternetten aldığı pompalıyla dehşet saçan sanıktan şok ifade

Bursa'da, internetten 350 liraya aldığı pompalı tüfeği sokak ortasında denerken bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da sakat kalmasına sebebiyet veren sanık, olay anında kendinde olmadığını iddia etti.

Bursa'da, internetten 350 liraya aldığı pompalı tüfeği sokak ortasında denerken bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da sakat kalmasına sebebiyet veren sanık, olay anında kendinde olmadığını iddia etti.

Geçen ekim ayında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, internetten 350 liraya pompalı tüfek alan Sezai İ. (28) çuvaldan çıkartıp sokak ortasında ateş etti. O sırada mahallede bulunan Doğukan Avcı (16) ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa (16) saçmalardan yaralandı. Kahvedeki vatandaşlar tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki gençten sırtına ve karın boşluğuna saçmalar isabet eden Doğukan Avcı hayatını kaybetti. Olayın ardından Sezai İ.,tutuklandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek ve yaralamak' suçlarından iki defa müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Sezai İ.'nin yargılanmasına başlandı. Ölen ve yaralanan gençlerin yakınları sanığa tepki gösterdi. Daha önce emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ettiğini söyleyen sanık, “Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum” dedi.

“Şimdi koltuk değneğiyle yaşıyorum”

Olay günü sanığın kıraathane önünde tüfeğini rastgele ateşlemesi neticesinde yaralanan Mustafa Paşa, “Sanık en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Doğukan'la oturuyorduk. Hiç bir şey yokken aniden tüfeğini ateşledi. Daha sonra kaçtı. Arkadaşım ve ben vurulduk. Şimdi koltuk değneğiyle yaşıyorum. Halen bacağımda bir kurşun bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Baba Abdullah Paşa ile anne Alime Paşa, “Oğlumuz yaralandı. Halen tedavisi sürüyor. Sanığın kendimde değildim sözüne katılmıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Maktul Doğukan Avcı'nın babası Mustafa Avcı ise, “Neden oğlumu genç yaşta öldürdü? Biz onu askere gönderecektik, torunlarımızı sevecektik. İnsan silahı sokakta kullanır mı? Evinin önünde boş arazi vardı. Neden oraya gidip tüfeğini denememiş, Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, yaralı Mustafa Paşa'nın adli tıp raporunun beklenmesine, eksik evrakların tamamlanmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. İHA