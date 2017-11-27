Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… İstanbul’da okul servisine silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul'dan son dakika haberi... Üsküdar'da, park halindeki okul servis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracındaki 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

20:4527 Kasım 2017
Gündem
Son dakika haberi… İstanbul’da okul servisine silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul'dan son dakika haberi... Üsküdar'da, park halindeki okul servis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracındaki 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

İstanbul Üsküdar’da, park halindeki okul servis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1’i kadın 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

uskudar-silahli-saldiri-son-dakika

Saldırıda, servis aracının sürücüsü Mehmet Yılmaztürk(51)’a 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan(40)’a ise 4 kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk’ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asiye Aykan’ı ise Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

Her iki yaralının yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. DHA

Son güncelleme: 21:2527.11.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar