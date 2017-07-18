Son dakika haberi… İstanbul’da şiddetli yağış ulaşımı da vurdu… Valilik açıklama yaptı

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent trafiğini de felç etti. Özellikle Avrupa Yakası’nda E-5 karayolunda birçok araç sular altında kaldı.
Ara sokaklarda ise sürücüler araçlarını park ederek kendilerini güvenli yerlere attılar.
Otobüs duraklarında da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.
E-5 güzergâhından ilerleyen metrobüsler de su baskını nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zeytinburnu-Topkapı arasında oluşan su birikintisi metrobüs seferlerini aksattı. Öte yandan Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metronun, su baskını nedeniyle Bakırköy’e kadar sefer yaptığı açıklandı.
İstanbul Valililğinden saat 10:00’da yapılan açıklamada ise “Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur.” denildi.
Atatürk Havalimanı-Aksaray ve Taksim-Osmanbey metrosunda bazı metro istasyonlarını da su bastı. Evlerinden işlerine gitmek için dışarı çıkan insanlar yollarda ve metro-metrobüs istasyonlarında mahsur kaldılar.
Avrasya Tüneli de tek yönlü olarak trafiğe kapatılmak zorunda kaldı.