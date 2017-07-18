Son dakika haberi… İstanbul’da şiddetli yağış ulaşımı da vurdu… Valilik açıklama yaptı

İstanbul'da bir saat sağanak şeklinde düşen yağmur kent trafiğini de felç etti. Kentin Avrupa Yakası'nda E-5 bölgesi adeta kilitlendi. Metro istasyonlarını ve metrobüslerin içini bile su bastı. Valilik "özel araçlarla trafiğe çıkılmayın" uyarısı yaptı.

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent trafiğini de felç etti. Özellikle Avrupa Yakası’nda E-5 karayolunda birçok araç sular altında kaldı.

Ara sokaklarda ise sürücüler araçlarını park ederek kendilerini güvenli yerlere attılar.

Otobüs duraklarında da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

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METROBÜS SULAR ALTINDA METRO İSTASYONLARINI DA SU BASTI

E-5 güzergâhından ilerleyen metrobüsler de su baskını nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zeytinburnu-Topkapı arasında oluşan su birikintisi metrobüs seferlerini aksattı. Öte yandan Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metronun, su baskını nedeniyle Bakırköy’e kadar sefer yaptığı açıklandı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valililğinden saat 10:00’da yapılan açıklamada ise “Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur.” denildi.

Atatürk Havalimanı-Aksaray ve Taksim-Osmanbey metrosunda bazı metro istasyonlarını da su bastı. Evlerinden işlerine gitmek için dışarı çıkan insanlar yollarda ve metro-metrobüs istasyonlarında mahsur kaldılar.

Avrasya Tüneli de tek yönlü olarak trafiğe kapatılmak zorunda kaldı.

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