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Son dakika haberi… İsviçre Büyükelçisi o pankart nedeni ile Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsviçre Büyükelçisi Erdoğan'ı hedef gösteren terör örgütü gösterisi nedeni ile Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
16:5226 Mart 2017
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Son dakika haberi… İsviçre Büyükelçisi o pankart nedeni ile Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İsviçre Büyükelçisi Erdoğan'ı hedef gösteren terör örgütü gösterisi nedeni ile Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Erdoğan bugün Gaziosmanpaşa’daki  konuşmasında İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca açılan ve kendisini hedef gösterildiği pankart hakkında sert tepki göstermişti.

ERDOĞAN'DAN SİLAHLI PANKART TEPKİSİ

Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen “Hayır” mitinginde kendisini hedef gösteren pankart için sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Kendi ülkesinin cumhurbaşkanına karşı, Avrupa'da terör örgütleri pankartlarla, resmin yanı başına silah koyuyor. Onların solak partileri ile Türkiye'nin oradaki terör örgütü beraber yürüyorlar. Burası İsviçre, Hollanda, Belçika, Almanya. Bunları söyleyince beyfendiler rahatsız oluyor. Siz bizi üzüyor musunuz, üzüleceksiniz. Daha bu işin başı” dedi.

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