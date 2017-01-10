Son dakika haberi… İzmir’e de kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde etkili olacak kar yağışı için uyarı yaptı. İzmir'in dört ilçesinde ve Muğla'da kar yağışı nedeni okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde etkili olacak kar yağışı için uyarı yaptı. İzmir'in dört ilçesinde ve Muğla'da kar yağışı nedeni okullar tatil edildi.

Meteoroloji bugün için İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde görülecek kar yağışının 3 ila 10 cm, yüksek kesimlerde 10 ila 15 cm örtü yapacağı konusunda uyarı yayınları. Kar yağışının öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve ardından yağmura döneceği bekleniyor.



İZMİRLİLER SELFİE İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

İzmir'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde kentin 3-4 santinlik kar tabakası oluşmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar yağan karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı.

Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kentin Konak, Buca, Karabağlar ve özellikle Gaziemir gibi merkez ilçelerinde etkisini gösterdi. Vatandaşlar karın keyfini özçekim çekerek çıkartırken, yolların kar tutmasıyla da sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kar tutan yollarda tuzlanma çalışmaları yapıldı. Yetkililer sürücülere, dikkatli gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İZMİR’İN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İzmir'in Bergama, Karaburun, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle gece saatlerinde yarın itibarıyla eğitime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı. Urla ve Tire ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için 10 Ocak Salı günü eğitime ara verilirken Karaburun ve Bergama ilçelerinde ise ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

MUĞLA’DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Muğla'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası 5 ilçede okullar tatil edilirken, bu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayıldı.

Muğla'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası karayollarında ilk saatlerde ulaşım aksadı. Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla Valiliği Seydikemer, Ula, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde okulları bir gün tatil ederken, bu ilçelerdeki kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayıldı.

İSTANBUL’DA BEŞİNCİ GÜN UYARISI

İstanbul’da ‘karlı’ beşinci güne girildi. Kentte öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, zamanla yağmur; Ankara’da ise akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Yurdun doğu bölgesinde de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.