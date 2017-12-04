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Son dakika haberi… Kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul bulundu

Mersin’de son dakika haberi.... Bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu

22:424 Aralık 2017
Gündem
Son dakika haberi… Kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul bulundu
Mersin’de son dakika haberi.... Bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu

Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir adreste buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi de gözaltına aldı.

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Son güncelleme: 22:4504.12.2017
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