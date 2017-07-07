Son dakika haberi: Kaymakam aracına bombalı saldırı

Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Siirt’in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey’in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. (DHA)