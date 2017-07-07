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Son dakika haberi: Kaymakam aracına bombalı saldırı

Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

10:087 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika haberi: Kaymakam aracına bombalı saldırı
Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Siirt’in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey’in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. (DHA)

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