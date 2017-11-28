Son dakika haberi… Kılıçdaroğlu belgeleri açıklarken TRT yayını kesti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve ailesinin milyonlarca lirayı yurtdışına kaçırdığını iddia ettiği belgeleri açıkladığı sırada TRT yayını kesti.

TRT’nin yayından çıkması siyasi partilere eşit süre verilmesi ilkesini akla getirdi. Ancak TRT, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantılarının tamamını vermişti.

TRT Haber, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına para gönderdiği iddialarına ilişkin belgeleri açıkladığı sırada canlı yayını kesti.

Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklayacağını belirtmek için söylediği “şimdi geliyoruz kutuyu açmaya” sözlerinin ardından yayını kesen TRT Haber, görüntüyü stüdyoya yönlendirdi.