Son dakika haberi… Kılıçdaroğlu’ndan AKP Hükümeti’ne flaş çağrı

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan "yeni asgari ücret" ne kadar olacak" diye merak ediyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, aralık ayının ilk haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete işaret etti, "AKP Hükümeti’nden bu parayla geçinebilen tek bir kişi çıkarsa, bir daha asgari ücretle ilgili kimseyi eleştirmeyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete işaret eden CHP Lideri,”AKP Hükümeti'nden bu parayla geçinebilen tek bir kişi çıkarsa, bir daha asgari ücretle ilgili kimseyi eleştirmeyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet yetkililerinden başka Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu söyleyecek bir Allah'ın kulunu bulamazsınız. Talan üzerine kurdukları ekonomiyi yalan üzerinden sürdürmek istiyorlar. Sevgili vatandaşım; bir söylenenlere bak, bir de cebindeki yangına. Kararını öyle ver!

Asgari ücretin yükseltilmesine karşı çıkanlara, 1400 TL ile bir ay geçinmeye çalışmalarını öneriyorum. AKP Hükümeti'nden bu parayla geçinebilen tek bir kişi çıkarsa, bir daha asgari ücretle ilgili kimseyi eleştirmeyeceğim!”