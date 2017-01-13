Son dakika haberi… Kocaeli’nde fabrikada patlama

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde içinde demir madeninin eritildiği fırındaki (haddehane) kazanın patlaması sonucu 1 işçi öldü, 15 işçi yaralandı. İşçiler kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Bugün öğle saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir içinde demir madeninin eritildiği fırın olan haddehanede, hurda demirlerin eritildiği kazanda patlama oldu. Fabrikadan yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi herhangi bir yangının olmadığını görürken, fabrikada kontrolde bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. 1 işçinin öldüğü tespit edilirken, yaralanan 15 işçi ise Gebze ve Darıca’da bulunan hastanelere sevk edildi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan fabrikadan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, “Kazada 1 işçi hayatını kaybetti. 15 yaralımız var. Yaralıların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili araştırmalar yetkili kişiler tarafından içeride devam etmektedir. İşyeri sahipleri ile görüştüm, yetkililerle de görüşüldü. Herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılacak” dedi.

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir haddehanede meydana gelen patlamada ölen işçinin 34 yaşındaki Ali Koca olduğu, yaralı sayısının ise 17 olduğu belirtildi. Patlama ile ilgili fabrikada inceleme devam ederken, soruşturma başlatıldı.

DHA