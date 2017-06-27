Köpeği arabanın arkasında sürükledi! İşte cezası

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, köpeğini otomobilinin arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürek yaralanmasına neden olan 66 yaşındaki M.B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kabahatler Kanunu'na göre 300 lira para cezası kesilen M.B., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Dün öğle saatlerinde, Zeytinalanı Mahallesi’nde, bir köpeğin 48 K 5666 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanarak, sürüklendiğini görenler dehşete düştü. Çevredekiler o anları bir yandan cep telefonları ile görüntülerken, bir yandan da otomobili durdurdu. Otomobilin arkasında sürüklenen ve vücudunda yaralar oluşan ‘Panter’ adlı köpek kurtarıldı. Olay yerine jandarma çağrılırken, durum Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen’e bildirildi. Bitkin haldeki köpek veterinere götürülerek gerekli tedavisi yapıldı. Hayvan, HAYDOS Barınağı’nda koruma altına alındı.

Jandarma köpeğin sahibi M.B.’yi gözaltına aldı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülüp, ifadesine başvurulan M.B.’ye Kabahatlar Kanunu’na göre 300 lira para cezası kesildi. M.B., jandamadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

‘PANTER ‘HAPİS CEZASI VERİLSİN’

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, koruma altına alınan köpeğin yaşadıkları nedeniyle çok ürkek olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Su sesinden bile korkuyor. Düne göre çok daha iyi. Biraz daha kendine güveni geldi. Yanında biz de ani hareketten çekiniyoruz. Çünkü gerçekten çok korkuyor. Gençlerin durumu bize bildirmesinden önce uzun süre asfaltta sürüklendiğini tahmin ediyorum. Çünkü yarası çok derin. Sürtünmeden dolayı yanıklar var. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na bir kez daha sesleniyorum. Artık yasa çıksın ve hayvanlara işkence yapanlara para cezası değil hapis cezası verilsin. Basit bir ceza ile kurtulmasın.” DHA