Polisten dev ‘Kimse Yok Mu’ operasyonu

İstanbul polisi, FETÖ yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgüte ait kapatılan "Kimse Yok Mu" derneğine yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltı listesinde 80 şüphelinin olduğu öğrenildi.

İstanbul polisi, FETÖ yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgüte ait kapatılan "Kimse Yok Mu" derneğine yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltı listesinde 80 şüphelinin olduğu öğrenildi.