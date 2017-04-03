Polisten dev ‘Kimse Yok Mu’ operasyonu

İstanbul polisi, FETÖ yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgüte ait kapatılan "Kimse Yok Mu" derneğine yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltı listesinde 80 şüphelinin olduğu öğrenildi.
İstanbul polisi, FETÖ yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgüte ait kapatılan “Kimse Yok Mu” derneğine yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltı listesinde 80 şüphelinin olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ soruşturmasına yönelik yeni bir çalışma başlattı. Daha önce “Kimse Yok Mu” derneğine yönelik düzenlenen operasyonun ikinci ayağında ekipler çok sayıda adrese girdi. İstanbul merkezli operasyonda 80 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Ekipler adreslerde arama yaparken, gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul ve İl dışında gözaltına alınan şüphelilerin, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.
“Kimse Yok Mu” derneği hakkında daha önce “Kurban” ve “Su kuyusu” için toplanan yardım paralarında usulsüzlük yapıldığı iddia edilmiş.
Son güncelleme: 10:1803.04.2017