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Son dakika haberi Mardin’den acı haber: İki asker şehit

Diyarbakır karayolunun Mazıdağı yol ayrımında, sabah güvenlik güçleri mayın taraması yaptığı sırada, PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu iki asker şehit oldu.
09:2915 Mart 2017
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Diyarbakır karayolunun Mazıdağı yol ayrımında, sabah güvenlik güçleri mayın taraması yaptığı sırada, PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu iki asker şehit oldu.

Mardin- Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından yolda mayın ve patlayıcı araması yapılırken, saat 08.40’da patlama meydana geldi. PKK terör örgütü mensupları tarafından önceden yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, mayın araması yapan Aksu Jandarma Karakolu’na bağlı askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre iki asker şehit oldu. Bölgeye ambulanslar ve takviye birlikler sevk edilirken, olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Patlama nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. (DHA)

Son güncelleme: 10:3715.03.2017
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