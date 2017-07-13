Son dakika haberi… Meteoroloji’den İstanbul açıklaması

Mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyreden hava, yağışla birlikte normalleşecek. Yağışın pazar günü etkili olması bekleniyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Bursa: Az bulutlu 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40