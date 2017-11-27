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Son dakika haberi… Nuriye Gülmen için tahliye talebi

Savcı, Nuriye Gülmen'in kaçma şüphesi olmaması ve delilleri karartma ihtimali olmaması gerekçesi ile adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

11:2527 Kasım 2017
Gündem
Son dakika haberi… Nuriye Gülmen için tahliye talebi
Savcı, Nuriye Gülmen'in kaçma şüphesi olmaması ve delilleri karartma ihtimali olmaması gerekçesi ile adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

İşlerine iade talebiyle 264 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen’in tutuklu, öğretmen Semih Özakça ile ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşması bugün görülüyor. Savcı bugünkü duruşmada, Nuriye Gülmen’in kaçma şüphesi olmaması ve delilleri karartma ihtimali olmaması gerekçesi ile adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

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