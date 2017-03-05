Son dakika haberi… Oğan’a saldıran kişi hakkında flaş gelişme

MHP'den ihraç edilen eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın konuşması sırasında kürsüyü deviren ve gözaltına alınan şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MHP'den ihraç edilen eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın konuşması sırasında kürsüyü deviren ve gözaltına alınan şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’ın Bahçeşehir Üniversitesi’nde katıldığı ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansta Oğan’ın konuşma yaptığı sırada küsüyü deviren şahıs serbest bırakıldı. Olaya ilişkin Ömer Faruk Yıldırım adlı kişi gözaltına alınmıştı.

Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirmiş, bu sırada salonda panik yaşanmıştı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan’ın ‘periscope’ yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etmişti.