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Son dakika haberi…Özgür Suriye Ordusu’na araç sevkiyatı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından satın alınarak İskenderun'a getirilen 50 kamyonet ve minibüs, çekicilerle Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi. Suriye'ye gönderilen araçlardan kamyonetlerin üzerine doçka yerleştirileceği, minibüslerin ise yine ÖSO tarafından kullanılacağı belirtildi.

12:566 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika haberi…Özgür Suriye Ordusu’na araç sevkiyatı
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından satın alınarak İskenderun'a getirilen 50 kamyonet ve minibüs, çekicilerle Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi. Suriye'ye gönderilen araçlardan kamyonetlerin üzerine doçka yerleştirileceği, minibüslerin ise yine ÖSO tarafından kullanılacağı belirtildi.

Suriye Geçici hükümeti tarafından satın alınan 50 minibüs ve kamyonet, gemilerle İskenderun Limanı’na getirildi. Burada 7 çekiciye yüklenen araçlar, karayoluyla Kilis´e getirildi.

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Araçları taşıyan çekiciler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Azez İlçesi’ne gönderildi. DHA

Son güncelleme: 13:0006.07.2017
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