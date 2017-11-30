Son dakika haberi… Reza Zarrab ilk kez güzel bir şey söyledi!

Reza Zarrab, tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya hiçbir zaman rüşvet vermediğini, Atilla’nın da böyle bir talebinin söz konusu olmadığını söyledi.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York’ta devam eden duruşmanın üçüncü gününde ifade vermeye devam ediyor.

Dünkü duruşmada İran'a yönelik ambargoyu nasıl deldiğini anlatan ve eski bakanlar için ‘rüşvet' iddialarında bulunan Reza Zarrab, bugünkü duruşmada da savcının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Zarrab bugünkü duruşmaya dünkünün aksine hapishane kıyafetleri ile gelmedi. Zarrab'ın koyu bir ceket ve açık renkli bir gömlek giydiği gözlendi. Savcı ve hakimin çapraz sorguya aldığı Zarrab “Süleyman Aslan'a rüşvet vermek için Zafer Çağlayan'ın onayını almam gerekti. Süleyman Aslan bana aldığı risk nedeniyle çok rahatsız olduğunu söyledi. Bir şekilde geleceğini garanti altına almak istedi” diye konuştu.

“HAKAN ATİLLA RÜŞVET İSTEMEDİ”

Reza Zarrab, tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya hiçbir zaman rüşvet vermediğini, Atilla'nın da böyle bir talebinin söz konusu olmadığını söyledi.