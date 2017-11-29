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Son dakika haberi… Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgal davasında karar açıklandı

Ajanslara bir son dakika haberi de FETÖ'nün Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davasından geldi. 8 rütbeli asker "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

18:1129 Kasım 2017
Gündem
Son dakika haberi… Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgal davasında karar açıklandı
Ajanslara bir son dakika haberi de FETÖ'nün Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davasından geldi. 8 rütbeli asker "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ’nün Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgal davası mahkeme kararını açıkladı.

8 rütbeli asker “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

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Son güncelleme: 18:1229.11.2017
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