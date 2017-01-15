Son dakika haberi… Samsun’da rehine krizi!

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45'te İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan et lokantasına gelen bir şahıs, silahla 5 lokanta çalışanını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren sivil polisler şahsı kısa sürede ikna edip lokanta çalışanı 5 kişiyi serbest bıraktırdı. Ancak teslim olmak istemeyen şahıs ile polis arasında görüşmeler devam ediyor. Şu anda lokantada 3 sivil polisin şahsı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Olay yeri güvenlik çemberi altına alınırken, polisin ikna çabaları sürüyor.
İHA