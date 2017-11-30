Son dakika haberi… Saray’da gece yarısı toplantısı! 300 kişilik liste Erdoğan’ın önüne geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Tuna hazırladığı projeleri ve planlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunarken, Belediye’den aralarında 135 bürokrat ve 100’ü aşkın şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyesinin olduğu istifası istenen 300 kişiyle ilgili son düzenlemeleri Erdoğan ile paylaştı. Tuna istifası istenen isimlerin görevden ayrılmasının ardından kendi ekibini kuracak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna göreve geldikten sonra ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İlk görüşmelerinde Ankara’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi alanının bir an önce hayata geçirilmesi konusu gündeme gelirken, bugün yapılan planlı buluşmada ise Tuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankapark ve Ankara Fuar Alanı gibi projelerin yanı sıra belediyeden istifasını istediği yaklaşık 300 kişiden oluşan bürokratların ve yönetim kurulu üyelerinin listesini sundu.

Toplantı sonrasında Tuna'nın Ankara'yı beraber yöneteceği ekibi belli olacak.

Öte yandan toplantıda en borçlu belediyelerden olan Ankara'nın mali durumu da masaya yatırılacak, 2019 seçimleri öncesinde yapılacaklar gündeme gelecek.