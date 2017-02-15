Son dakika haberi Şehit cenazesine giden yunus ekipleri kaza yaptı

Adana'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, bir polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Adana'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, bir polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Adana’da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, bir polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Polis memuru Fırat Ulaş yönetimindeki 1 A 29623 plakalı motosiklet, dün Hatay’ın Amanos Dağları’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayan’ın cenaze konvoyuna katılmak için yola çıktı. Fuzuli Caddesi’nde kaldırıma çarpıp yaklaşık 12 metre sürüklenen motosikleti kullanan polis Fırat Ulaş ile arkasında oturan polis Gökhan Vuruş yaralandı. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polislerden Fırat Ulaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer polis Vuruş’un tedavi ise sürüyor.