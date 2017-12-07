Son dakika haberi… Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada ara karar açıklandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğun devamına karar verildi. Yeni duruşma tarihi 14 şubat.

Edirne’de tutuklu bulunan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Terör örgütü yöneticiliği' başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

DEMİRTAŞ KATILMADI

Selahattin Demirtaş, savunmasının SEGBİS sistemi ile alınmak istemesi nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen dava öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, Demirtaş'ı yaklaşık 150 avukat temsil ederken, izleyici bölümüne salonun kapasitesi kadar kişi alındı. Mahkeme başkanı, savunma hakkını kısıtlamak istemediğini bu nedenle isteyen her avukata söz vereceğini ancak bunu kötüye kullanılması halinden bundan vazgeçeceği uyarısını yaptı. Mahkemeye gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın, gönderdiği 12 sayfalık dilekçede, bizzat duruşmaya katılma talebinde bulunduğunu, yargılamanın durdurularak, SEGBİS ile savunmasının alınmasına izin veren yasa hükmünün iptali için, mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurusunda bulunmasını talep ettiğini belirtti.

MAHKEMEDE SALON TARTIŞMASI

Demirtaş'ın avukatları söz alarak, duruşmayı izlemek için gelen kişilerden çok az bir kısmının salona alınmasını, yabancı heyetin duruşmaya alınmamasını 'aleniyet ilkesi'ne aykırı olduğunu söyledi. Bir avukat da, “Daha düne kadar Ankara Adliyesi'nde görülecek olan dava bir anda Sincan Cezaevine alınıyor. Demirtaş'ın, 5 aydır tutukluluk durumu ile ilgili incelemesi başvurularımıza rağmen yapılmıyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde mahkemenin ciddiyetsiz ve kötü niyetli davrandığını görüyoruz” dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Ankara Adliyesi'nde 10 avukatın bir arada oturabileceği imkanlara sahip bir duruşma salonu yok. Sizin, duruşmanın daha büyük bir salona alınma talebiniz üzerine komisyon kararıyla duruşma bu salona alındı. Şimdi bütün avukatlar güzel güzel yerlerinde oturuyor. Önlerinde mikrofon. Buna rağmen bizim kötü niyetli olduğumuzu söyleminiz beni gerçekten üzdü' diye karşılık verdi.

“TUTUKLULUĞUN DEVAMINA…”

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının beyan ve talepleri alındı. Mahkeme daha sonra ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar vererek, bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına hükmetti. Ayrıca dosyadaki eksik bilgi ve belgelerin istenmesi için bazı mahkeme ve il emniyet müdürlüklerine de müzekkere yazılmasına karar verem mahkeme, duruşmayı 14 Şubat 2018 tarihine ertelendi.