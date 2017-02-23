Suriyelilere vatandaşlık İstanbul’dan başlıyor!

İstanbul Valisi Şahin, 2 bin Suriyeli hakkında vatandaşlık dosyasının hazırlandığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise "referandumu bekleyeceğiz" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara’ya gönderildiğini açıkladı. Bu açıklamadan dakikalar sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise dün Reuters’a verdiği açıklamayı tekrar etti. Kaynak “16 Nisan’a kadar Suriyelilere vatandaşlık verilmeyecek” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşların vatandaşlık taleplerinin alınmaya başlandığını söyledi. Başvurular sırasında önemli kriterleri gözettiklerini de sözlerine ekleyen Vali Şahin, İstanbul'da şuana kadar 2 bin ailenin vatandaşlık başvurusunu alıp İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderdiklerini belirtti. Müjdat Gezen Sanat Merkezine yapılan saldırı hakkında da konuşan Vali Şahin, saldıran şahsın siyasi bir bağlantısının tespit edilmediğini söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın kuruluşlarının haber müdürleri ve genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Şahin, İstanbul Ticaret Odası terasında gerçekleşen görüşmenin sonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Suriyeli vatandaşların vatandaşlığa alınması konusuna ilişkin açıklama yapan Vali Şahin, “İstanbul'da şuana kadar kaydedilenler ile birlikte 540 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Hükumetimiz de bu konuda açıklamalar yaptı. Bunlardan nitelikli olan kişilerin ülkemize vatandaş olarak kazandırılması konusunda bir irade ve karar beyan etti. İstanbul'da şuana kadar 2 bin aile ile ilgili hazırlık yapılarak İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderildi. Tabi bundan sonrasında bakanlığımızın takdiri ile vatandaşlık sağlanabilecek. Bu daha önceden başlamış bir çalışmaydı. Kaldı ki bu dosyaların işlem süreci itibari ile de sayın Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıkladığı gibi bu dosyaların incelenmesi bir müddet zaman alacak gibi görünüyor. Tabi bunun takdiri de Bakanlığımıza aittir” diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan yabancı vatandaşların kayıt altına alınması yönünde yapılan çalışmaları da değerlendiren Vali Şahin, “Yasal olmayan şekilde İstanbul'a gelen ve İstanbul'da ikamet eden insanların güvenliği bakımından ve genel asayiş düzen bakımından sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunlarında çözümü noktasında bir tespit yapma ihtiyacımız vardı. Sadece bu söylediklerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yabancı kişilerle ilgili başka bir amaç güdülmemektedir” dedi.