Taksim Meydanı’nda asansörde bunaltan 40 dakika…

Taksim Metrosu'na inen asansörde 6 kişi mahsur kaldı. Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Metroya inmek için Taksim Meydanı'ndan asansöre binen 6 kişi teknik bir arıza nedeniyle mahsur kaldı. 8 kişilik asansördekilere çevredekiler yardım etmek istedi, ancak başarılı olamadı.

Durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri ve metro istasyonu teknik görevlileri asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahsur kalanlar zor anlar yaşadı. Asansördeki bir kadın baygınlık geçirirken bunalan bazı kişilerin ise tişörtlerini çıkardığı görüldü. Asansörde can pazarı yaşanırken görüntü çeken gazeteciler güvenlik görevlisinin saldırısına uğradı. Araya girenler metronun güvenlik görevlisini uzaklaştırdı.

Yaklaşık 40 dakika sonra asansörden çıkarılanlardan bir kişi, “İçeride havalandırma da çalışmıyordu. Kendi imkanlarımızla kapıyı araladık, hava gelmesini sağladık” dedi.

Olayın ardından asansör hizmete kapatılırken arızanın sebebi araştırılıyor. DHA