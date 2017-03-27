Son dakika haberi… Topbaş talimat verdi, Fenerbahçe sahiline tenis kortu projesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin Fenerbahçe sahiline 7 adet tenis kortu yapma projesi, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla iptal edildi. Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan ve yaklaşık 250 ağacın bulunduğu Fenerbahçe sahili, yanyana yapılacak 7 tenis kortu, idari birim ve kafeterya yapmak üzere panellerle çevrilmeye başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin Fenerbahçe sahiline 7 adet tenis kortu yapma projesi, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla iptal edildi. Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan ve yaklaşık 250 ağacın bulunduğu Fenerbahçe sahili, yanyana yapılacak 7 tenis kortu, idari birim ve kafeterya yapmak üzere panellerle çevrilmeye başlamıştı.

Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan ve yaklaşık 250 ağacın bulunduğu Fenerbahçe sahili, yanyana yapılacak 7 tenis kortu, idari birim ve kafeterya yapmak üzere panellerle çevrilmeye başlamıştı.

KORTLAR İÇİN DAHA UYGUN BİR ALAN BAKILACAK