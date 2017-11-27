Son dakika haberi… Tunceli’de çatışma

Tunceli'den bir son dakika haberi geldi. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri, Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çatışmanın yaşandığı bölgede, Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Pülümür Vadisi Zağge bölgesinde sabah erken saatlerinde kış üstlenmesi için hazırlık yapan kalabalık bir terörist grubun yerinin teknik cihazlar ile tespit edilmesinden sonra helikopterler ile bölgeye Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Karadan da Pülümür Vadisi içine çok sayıda jandarma timi gönderildikten sonra öğlen saatlerinde yerleri tespit edilen PKK’lı grup ile sıcak temas sağlandı. Etrafları tamamen kuşatılan ve sarp kayalık alanda gizlenen teröristler ile zaman zaman yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Operasyon kapsamında çatışmaların yaşandığı bölgeden geçen Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiği kapatıldı. Bölgede çatışmaların halen devam ettiği ve operasyonun tamamlanmasından sonra karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

VALİLİK: 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pülümür kırsalında devam eden çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 PKK’lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“27 Kasım 2017 tarihinde jandarma özel harekat ve polis özel harekat unsurlarımızca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla (4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”