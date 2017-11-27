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Son dakika haberi… Üçüncü Köprü’de araç yangını! Trafik yoğunluğu var…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne girişte bir araçta yangın çıktı. Köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikameti tek şeride düşürüldü. Köprü girişinden Poyraz Viyadüğüne kadar trafik yoğunluğu oluştu.

13:2927 Kasım 2017
Gündem
Son dakika haberi… Üçüncü Köprü’de araç yangını! Trafik yoğunluğu var…
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne girişte bir araçta yangın çıktı. Köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikameti tek şeride düşürüldü. Köprü girişinden Poyraz Viyadüğüne kadar trafik yoğunluğu oluştu.
Son güncelleme: 13:4327.11.2017
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