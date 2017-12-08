Son dakika haberi… Van’da askeri konvoyda kaza: 10 yaralı

Van'dan Hakkari yönüne giden askeri konvoydaki 3 zırhlı araç, buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada 10 asker yaralandı.Kaza, bugün öğlen saatlerinde Van- Hakkari karayolunun 46'ncı kilometresindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi.
Van’dan Hakkari yönüne giden askeri konvoyun içerisindeki 3 zırhlı araç, karayolundaki buzlanmadan dolayı sürücülerinin kontrolünden çıkarak peş peşe devrildi. Meydana gelen kazada, 10 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van’daki hastanelerde tedaviye alındı.
Son güncelleme: 16:5208.12.2017