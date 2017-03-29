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Son dakika haberi… Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımladı

Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Kararname ile toplam 416 kişi kamuya geri döndü.
21:4629 Mart 2017
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Son dakika haberi… Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımladı
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Kararname ile toplam 416 kişi kamuya geri döndü.

Göreve iade edilen memurların bağlı olduğu kurumlar şöyle:

Danıştay Başkanlığı'ndan 3 kişi,

Sayıştay'dan 1 kişi,

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76 kişi,

Adalet Bakanlığı'ndan 15 kişi,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 24 kişi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 kişi,

İller Bankası'ndan 5 kişi,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 3 kişi,

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi,

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 24 kişi,

İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi,

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 4 kişi,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli'nden 90 kişi,

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 2 kişi,

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 7 kişi,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 7 kişi,

Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlardan 83 kişi,

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 25 kişi,

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan 37 kişi.

Son güncelleme: 22:0529.03.2017
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