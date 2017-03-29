Son dakika haberi… Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımladı

Göreve iade edilen memurların bağlı olduğu kurumlar şöyle:
Danıştay Başkanlığı'ndan 3 kişi,
Sayıştay'dan 1 kişi,
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi,
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76 kişi,
Adalet Bakanlığı'ndan 15 kişi,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 24 kişi,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 kişi,
İller Bankası'ndan 5 kişi,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 3 kişi,
Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi,
İçişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi,
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 24 kişi,
İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi,
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 4 kişi,
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli'nden 90 kişi,
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 2 kişi,
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 7 kişi,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 7 kişi,
Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlardan 83 kişi,
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 25 kişi,
Yüksek Öğretim Kurumu'ndan 37 kişi.