Son dakika haberi YSK Başkanı Sadi Güven’den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven referandum ile ilgili yapılan itirazlara ilişkin bir açıklama yaptı. Güven, "referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven referandum ile ilgili yapılan itirazlara ilişkin bir açıklama yaptı. Güven, “referandum sonucuna yapılan itirazları bugün öğleden önce değerlendireceğiz” dedi.İLGİLİ HABERbu dilekçeyle sabıka kaydı bile verilmez! İşte o belge...İLGİLİ HABERÇağlayan Adliyesi'nde YSK'ya itiraz kuyruğuİLGİLİ HABERCHP'den YSK'ya referandumu iptali başvurusu
Son güncelleme: 09:3719.04.2017