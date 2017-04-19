Son dakika haberi YSK Başkanı Sadi Güven’den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven referandum ile ilgili yapılan itirazlara ilişkin bir açıklama yaptı. Güven, "referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven referandum ile ilgili yapılan itirazlara ilişkin bir açıklama yaptı. Güven, “referandum sonucuna yapılan itirazları bugün öğleden önce değerlendireceğiz” dedi.

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