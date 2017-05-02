1 kilo 200 gram ağırlığında kuzu göbeği mantarı buldu

DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Mustafa Akten, 1 kilo 200 gram ağırlığında bir kuzu göbeği mantarı buldu. Akten, daha önce bu kadar büyük bir kuzu göbeği mantarı görmediğini söyledi.

Buldan'a 8 kilometre mesafedeki Derbent Mahallesi'nde yaşayan kahveci 60 yaşındaki Mustafa Akten, dün saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Akten, yürüyüş sırasında bir ağacın dibinde 1 kilo 200 gram ağırlığında kuzu göbeği mantarı buldu.

Hayatında daha önce bu kadar büyük bir mantar görmediğini söyleyen Akten, 'Dün akşam saatlerinde yürüyüş için mahallemizin yakınındaki ormanlık alana gittim. Yürürken, gözüme bir şey takıldı. Önce yaprağa benzettim. Ancak iyice yakınlaştığımda kuzu göbeği mantarı olduğunu fark ettim. Hayatımda daha önce bu kadar büyük bir kuzu göbeği mantarına rastlamamıştım. Görenler de daha önce bu büyüklükte bir kuzu göbeği mantarına rastlamadıklarını söylediler. Mantarı tarttım, 1 kilo 200 gram geldi. Kuzu göbeği mantarı çok lezzetli ve sağlık açısından yararlı. Kilosu 100 liraya satılıyor. Mantarı satmayı düşünüyorum' dedi.

Ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunan protein değeri yüksek kuzu göbeği mantarının bir çok yararı bulunuyor. B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeren kuzu göbeği mantarı kan yapıcı özelliğiyle biliniyor.

DHA