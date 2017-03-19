1 şemsiye aç, binlerce çocuk aile bulsun

KORUYUCU Aile konusunda "farkındalık" oluşturmaya yönelik Şemsiye Hareketi projesi bugün başladı. Sosyal medya hesaplarında, şemsiyeli videolar ile yayınlanacak.

Katılımcılar kendi cep telefonları ile çektikleri 10 saniyelik videolarını veya şemsiyeli larını, “1 Şemsiye Kaç Çocuk Korur ” sorusuyla paylaşarak, Koruyucu Aile projesine destek verebilecekler.

SOSYAL MEDYADA NEDEN O KADAR ÇOK ŞEMSİYESİ VİDEOSU GÖRECEĞİZ

Proje geliştiricisi Hatice İnhanlı ile Türkiye’de ki 8 ayrı derneğin proje ortağı olduğu bu kampanya; “yurtlar kapatılsın, her çocuk ailede büyüsün” bilinciyle, şemsiyelerle kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.

“KORUYUCU AİLELİK ŞEMSİYE GİBİ"

Bu aileler çocuklara hayatın sağanak yağmurlarında ıslanmaması, kavurucu sıcaklarında yanmaması için çocuklara koruyuculuk yapıyor. Bir çatı kadar sorumlulukları devasa ve katı değil. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koruyucu aile ile “ortak ebeveyn” gibi hareket ediyor. Çocuğun bakım ve rehberliği için maddi ve manevi destek veriliyor. Rengarenk şemsiyeler gibi koruyucu aileler gelen çocuklarla, çocuklar da katıldıkları ailelerle hayatlarını

renklendirip güçleniyorlar.

“1 ŞEMSİYE KAÇ ÇOCUK KORUR"

Türkiye ve Dünya'dan her duyarlı insanın katılabileceği hareketin, duyuru aşamasına; Denizli, İzmir, İstanbul, Ankara Koruyucu Aile Dernekleri, Hayat Sende Derneği, Genç Dönüşüm Derneği ve Bizim Çocuklar Derneği ile Şarkıcı Çelik ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Bloggerlar @melinasmom, @herkeskadaranneyim, Tiyatrocu Murat Ercanlı, Üniversite Öğretim Görevlileri Dilek Durak, Hamdi Dilmenler, Enes Keskin, İş Dünyasından Minteks Y.K.Başkanı Özkan İrman, TOSYÖV Bursa Bşkn Yrdm Gülçiçek Bintaş gibi kişiler katkı koydu.

Proje ortaklarının, Türkiye'de "Ulusal Koruyucu Aile Günü" olarak tanınmasını önerdiği 19 Mart’ta başlayan Şemsiye Hareketinin; 23 Nisan Çocuk Bayramına kadar sürmesi hedefleniyor. Bu süreç boyunca, kamuoyunda daha çok kişinin Şemsiye Hareketine katılarak; koruyucu aile bekleyen çocukların seslerine “yankı” olmaları bekleniyor.

DHA