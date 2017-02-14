10 aylık Şerife bebek kazada hayatını kaybetti

KONYA'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek öldü, 4 kişide yaralandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Tacip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Özbağrıaçık idaresindeki 50 EL 507 plakalı kamyonet, Ağadivanı Sokaktan çıkan Murat Ceylan idaresindeki 42 SS 175 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanısıra kamyonette bulunan Ayşe Özbağrıaçık, Zeynep Özbağrıaçık ve 10 aylık Şerife Kanyılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulaslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerife bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Murat Ceylan gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA