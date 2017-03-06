10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 10 ildeki eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün yöneticisi konumundaki 21 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu ile ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bu güne kadar yapılan kapsamlı soruşturmalarda aralarında örgütün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik, 03.03.2017 tarihinde Siirt Merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Firari 7 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir."

DHA