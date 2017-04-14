10 kilo esrarla yakalanan üç şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada İstanbul'dan Samsun'a karayolu ile uyuşturucu getirileceğini belirleyip İlkadım İlçesi Ataköy Mahallesi çevreyolunda önlem aldı. Söz konusu otomobilin görünmesi üzerine takibe alındı. Polis tarafından takip edildiklerini anlayan şüpheliler, uyuşturucu paketlerini yola atarak kaçmaya devam etti. Polis yere atılan 10 kilo esrara el koydu. Otomobil kısa bir kovalamacanın ardından durduruldu. İçindeki Murat U.(37), Erkan V. (28) ve Halil Y. (30) gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

DHA