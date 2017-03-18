1000 motosikletli Gelibolu'dan geçti

ÇANAKKALE'ye, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü programına katılmak üzere kente gelen 1000 kişilik motosikletli grup, Gelibolu'dan geçti.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne gibi kentlerde yaşayan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü için Facebook'tan organize olan motosiklet tutkunu 1000 kişilik grup, Çanakkale'ye doğru yola koyuldu. Çanakkale'deki programa katılmak üzere yola çıkan grup, Gelibolu'dan geçti. Grup, yarın şehitliklere giderek, şehitlerin mezarlarını ziyaret edecek.

Bu buluşmaya Edirne'deki Trakya Üniversitesinden katılan motosiklet öğrenci grup lideri Burak Topçubaşı, "Üniversitedeki motosiklet grubumuz ile bu kutsal saydığımız şehitler diyarı Gelibolu'daki şehitliği ziyaret etmek ve oradaki programa katılmak için geldik. İnanılmaz bir mutluluk ve heyecan var. Bu arada bu tarafa gelirken, bazı arkadaşlarımız kaza geçirdiler. Hafif yaralandılar. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi arkadaşlarım adına iletiyorum" dedi.

DHA