102 sanık hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi

İZMİR'de, 367 sanığın yargılanıp beraat ettiği 'gizli bilgi ve belge bulundurma davası'nın soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mensuplarının da aralarında yer aldığı 102 sanık hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, İzmir'deki, 'askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davası soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yaptıkları ve bazı bilgileri sızdırdıkları öne sürülen, FETÖ/PDY'ye üyesi oldukları belirtilen 48'i tutuklu, 23'ü firari, toplam 102 kişi hakkında iddianame hazırladı. Sanıkların 10 ila 15'er yıl hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 697 sayfalık iddianamede, örgütün elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri oldukları belirtilen Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin aralarında bulunduğu 102 sanığın 'Silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği' suçlamalarından yargılanmaları talep edildi. İddianamede, gizli bilgi ve belge bulundurma davasından yargılanıp beraat eden bazı askerler ile emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel ve gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer aldı.

FETÖ/PDY'nin küçük yaşta ağına düşürdüğü çocukları örgütün amaçları doğrultusunda eğittiği, soruları çalarak askeri okulların sınavlarına hazırladığı, bu kişilerin kurmay olmalarını sağladığı, kurumlarından bilgi ve belge çalan bir örgüt mensubu haline getirildiğine vurgu yapılan iddianamede, örgütün dış istihbarat örgütlerinin kontrolünde yeni bir İslam anlayışı oluşturmak, istihbarat örgütlerinin bağlı olduğu devletlerin menfaatleri doğrultusunda Müslüman ülkelerde etkin olmak, başta Türkiye olmak üzere diğer devletlerin yönetimini ele geçirmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalayarak daha kontroledilebilir birimlere indirgemek hedefiyle kurulduğu belirtildi. İddianamede, FETÖ/PDY'ye ilişkin, 'Her türlü gayri ahlaki, İslam ahlakı ve inancı ile bağdaşmayan onursuzca yöntemi meşru gören yüzü yanında, sivillere karşı silah kullanmaktan bile çekinmeyen vahşi, tehlikeli, eli kanlı yüzünü de göstermiştir' denildi.

DHA