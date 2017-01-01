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İstanbul Haberi: 11 cenaze yakınlarına teslim edildi

11 cenaze yakınlarına teslim edildi
18:001 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
11 cenaze yakınlarına teslim edildi
11 cenaze yakınlarına teslim edildi

ORTAKÖY'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'nin Türk vatandaşı, 24'nün yabancı, 4'nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenildi. 11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerden yabancılardan 7'sinin Suudi Arabistan, 2'si Hindistan, 1'i Kanada, 1'i Suriye, 1'i İsrail, 2'si Tunus, 4'ü Irak ve 1'i Lübnan, 1'i Belçika uyruklu olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 25'i erkek 14'ü ise kadın olduğu öğrenildi.

 

DHA

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