11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babasını kaybetti (3)

TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Baba Ahmet Hamdi Gül'ün ölüm haberi üzerine Gül ailesi, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden ayrılarak Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Caddesi Kamanlıoğlu Apartmanının 13'üncü katındaki baba ocağına gelerek taziyeleri kabul etti. Devlet erkanından ilk olarak Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç taziyeye geldi. Melikgazi İlçe Başkanı ve eski Milletvekili Memduh Büyükkılıç, Kur'an okudu. Çok üzüntülü olduğu görülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül ile yeğenleri, gözyaşı döktü.

DHA