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Muğla Haberi: 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
10:2610 Mart 2017
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11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

MUĞLA ve 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliye yönelik polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli'de 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıkları belirlenerk haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.

 

DHA

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