11 ilde kalpazanlık operasyonu; 9 kişi tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtimizi salı günü İstanbul merkezli İzmir, Ankara, Elazığ, Muş, Burdur, Konya, Sakarya, Gaziantep, Bursa ve Kocaeli 'de 'parada sahtecilik' suçunu işleyen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

290 BİN TL, 75 BİN IRAK DİNARI, 7 BİN DOLAR SAHTE PARA YAKALADI

Yapılan operasyonda ele geçirilen paraları inceleyen polis ekipleri 290 bin 890 lira, 75 bin 530 Irak Dinarı, 6 bin 960 Dolar ve 140 Euro'nun sahte olduğunu belirledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonda ayrıca 100 Dolar banknot kalıbı, 2 pompalı tüfek, 4 tabanca, çok sayıda captagon hap ile para basmak için kullanılan yazıcı ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 ADLİ KONTROL

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 14 şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 şüpheli, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA