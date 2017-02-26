11 yaşındaki Dilara, buz tutan Murat Nehri'ne ay yıldız çizdi

BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nden geçen Murat Nehri'nin bir kısmının buz tutuğunu gören 11 yaşındaki Dilara Aksak, soba küllerini kullanarak Türk bayrağının ay yıldızını yaptı.

Solhan İlçesi'ndeki Murat Köyü'nde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Dilara Aksak, babası ile birlikte Murat Nehri bölgesinde geziye çıktı. Murat Nehri'nin bir kısmının buz tuttuğunu gören Dilara, nehrin buz tutan bölgesinde soba külleriyle Türk bayrağının ay yıldızını yaptı. Ülkeyi sevdiği için nehre Türk bayrağının ay yıldızını yaptığını anlatan Aksak, "Babamla nehir kenarına gezmeye geldik. Nehirin buz tuttuğunu görünce üzerine ay yıldızlı bayrak yaptım. Vatanımızı, milletimizi sevdiğim için bu bayrağı yaptım" diye konuştu.

Dilara'nın babası Ahmet Aksak ise "Kızımla buraya gelip düşündük ve bir Türk bayrağı yapmaya karar verdik. Çünkü biz ülkemizi, vatanımızı ve bayrağımızı sevdiğimiz için nehrin buz tutmasını görünce buzun üzerine ay yıldız çizmeyi karar verdik" dedi.

DHA