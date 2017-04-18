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Kayseri Haberi: 11 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptıran anne, yakalandı

11 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptıran anne, yakalandı

15:2518 Nisan 2017
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11 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptıran anne, yakalandı
11 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptıran anne, yakalandı

KAYSERİ'de, 56 yaşındaki Z.U. adlı kadının yazar kasadaki 11 yaşındaki oğluna paraları çaldırması güvenlik kamerası ile görüntülendi. Z.U. adlı kadın Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay geçen pazar günü saat 12.35'de Melikgazi ilçesi Güllük Mahallesi Boyluca Sokakta bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İşyerinin güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerde anne Z.U. ile oğlu L.U. kıyafetlere bakmak üzere mağazaya girdi. Mağaza görevlilerinin başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen anne Z.U. oğluna içinde 160 lira olan yazar kasayı alması için işaret etti. Çocuk, yazarkasayı alarak annesine verdi. Anne Z.U. yazar kasayı elindeki çantaya koyarak, oğluyla birlikte dışarı çıktı ve kayıplara karıştı. Mağaza yetkileri, yazar kasanın yerinde olmadığını görünce polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma sonucu Z.U. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 11 yaşındaki L.U. ise bilgisine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan kadına başka bir hırsızlık suçundan dolayı elektronik kelepçe takılı olduğu ifade edildi. Z.U., Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

DHA

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