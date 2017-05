11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün babası, son yolculuğuna uğurlandı (2) yeniden

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün vefat eden 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 18.50 sıralarında, yoğun bakım servisine kaldırıldığı Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde kurtarılamayan Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi hastane morguna konuldu. Cenazenin bu sabah yıkanması işlemine Abdullah Gül ve erkek kardeşi Macit, oğulları ve yeğenleri de katıldı. Bu arada Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nce, ana kapının sağında bulunan Ahmet Hamdi Gül Aile Mezarlığı'ndaki defin işlemine hazır hale getirdi. Mezarın bulunduğu parselin etrafı polis tarafından barikatlarla çevrildi. Resmi ve sivil polislerin yanı sıra özel harekat timlerinin de defin işleminin gerçekleşeceği mezarlık çevresinde önlem aldı.

Abdullah Gül'ün babasının evinin bulunduğu merkez Melikgazi İlçesi Alpaslan Mahallesi Kamanlıoğlu Apartmanı'nın alt katındaki boş bulunan 2 katlı 1000 metrekarelik dükkan VIP misafirlere ayrılırken, binanın bahçesine kadın ve erkekler için iki ayrı çadır kuruldu. Taziye çadırında günün erken saatlerinden itibaren taziyeleri kabul etmeyen başlayan Abdullah ve kardeşi Macit Gül kardeşlerin hayli üzüntülü olduğu görüldü. 69 yıllık eşini kaybeden anne Adeviye Gül, kendisine taziyede bulunanlara, 'Ahmet Hamdi bey bir gün olsun beni incitmedi. Çok acı çekmeden ruhunu teslim etti'' dedi.

Annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit ve kız kardeşi Hatice Tekelioğlu'nu teselli eden ve sabaha kadar taziyeye gelenleri karşılayıp, yurt içi ve dışından, telefonla arayanlara yanıt veren Abdullah Gül, 'Allah herkesten razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar' dedi.

YURT DIŞINDAN TAZİYE TELEFONLARI

Olağanüstü önlemlerin alındığı cenaze namazının kılındığı Cami Kebir ve çevresine açılan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Bu arada Abdullah Gül'ü telefonla Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Filistin Devlet Başkanları ile Almanya eski Cumhurbaşkanı arayarak taziyelerini bildirdi.

DEVLETİN ZİRVESİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla Erkilet Havalimanı'na indikten sonra cenaze namazının kılındığı Melikgazi İlçesindeki 880 yıllık Selçuklu eseri Cami Kebir'e geldi. Ardından da Abdullah Gül'ün, 'Hastasınız, lütfen gelmeyin' diyerek telefonla yaptığı ısrarına karşın TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkakan Binali Yıldırım'la birlikte camiye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer protokolü Abdullah Gül, kardeşi Macit Gül ve eniştesi Mustafa Tekelioğlu avluda karşılayıp taziyeleri kabul etti. Gül ve Erdoğan daha sonra birlikte camiye girdi ve öğle namazını kıldı.

CENAZE NAMAZINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI

Selçuklu eseri Cami Kebir'deki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski ve yeni bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, Gül ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ahmet Hamdi Gül ile 10 gün önce Kızılırmak'a düşerek, hayatını kaybeden 13 yaşındaki Rıza Çağlar'ın cenaze namazlarını kıldırdı.

'DÜNYA HAYATI CENNET TOHUMLARININ EKİLDİĞİ YERDİR'

Cenaze namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Görmez, helallik istedikten sonra, ''Tüm tabutlara nakşedilen ayette olduğu gibi her nefis, her insan, her varlık ölümü tadacaktır. Sizler, baki alemde dünyada yaptığınız işlerin karşılığını göreceksiniz. Dünya hayatı sadece cennet tohumlarının ekildiği yerdir. Allah bizlere yüce bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Biz bugün güler yüzlü bir büyüğümüzü fani dünyadan baki dünyaya uğurluyoruz. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Yüce Rabbimiz bize her duamızda, anamıza, babamıza dua etmeyi emretmiştir. Hesap günü kurulduğunda, yüce Allah anamızı, babamızı bağışlasın'' diye konuştu.

Görmez'in bu konuşması sırasında, Abdullah Gül'ün cebinden çıkardığı beyaz mendille gözlerini sildiği görüldü. Konuşma ardından tabutun sol tarafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağına ise 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçerek omuzlarına alıp cenaze aracına kadar taşıdılar. Merhum Gül'ün cenazesi, Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA