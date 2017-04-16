12 seçmenli mahallede oy kullanma işlemi tamamlandı

MANISA'nın Demirci İlçesi'nin de 12 seçmeni bulunan kırsal Kayranokçular Mahallesi'nde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Demirci İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki, 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi'ndeki 12 seçmen, sandık başına gitti. Sandık başına gelen 12 seçmen, saat 08.00'den itibaren oylarını Kayranokçular Mescidi'nde kurulan tek sandıkta kullandı. Sadece 15 dakika süren oy verme işleminin ardından sandık kapandı. Mahalle sakinleri, oy kullanma işlemlerini tamamlamalarının ardından evlerine ve tarladaki işlerinin başına döndü. Kayranokçular Mahallesi'nde geçen 1 Kasım'daki genel seçimlerde ise 18 seçmen vardı.

DHA