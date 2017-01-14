12 tonluk mermer bloğun altında kalan Suriyeli işçi öldü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde mermer fabrikasında 12 tonluk mermer bloğunun altında kalan Suriye uyruklu işçi 25 yaşındaki Ferah Hurşit Onbaşı, hayatını kaybetti.

Olay, Bursa-Ankara Karayolu Kurşunlu Alibeyköy Kavşağı yakınlarında bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Burada işçi olarak çalışan Suriye Uyruklu Ferah Hurşit Onbaşı, 12 ton ağırlığındaki mermer bloğun altında kaldı. Evli ve 1 çocuk babası işci olay yerinde yaşamını yitirdi. İşçinin cesedi, İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından uzun süren çalışmanın ardından mermer bloğun altından çıkarıldı.

Kazaya tanık olan arkadaşlarının sinir krizi geçirdiği Ferah Hurşit Onbaşı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA