13 camiyi soyan hırsız yakalandı

KOCAELİ'de, 13 camiden hırsızlık yapan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Gölcük'te 5, İzmit'te 4, Körfez'de 2, Derince'de 1 ve Karamürsel'de 1 cami olmak üzere 13 camiden elektronik eşyalar ve yardım amacıyla toplanan paraların çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızın kimliğini belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi yakalandı. Polis, hırsızın üzerinde bulunan ve satmış olduğu yerlerde bulunan 3 laptop, 1 kamerayı ele geçirirken, sahiplerine teslim etti. Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA