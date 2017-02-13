Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: 13 camiyi soyan hırsız yakalandı

13 camiyi soyan hırsız yakalandı
15:5313 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
13 camiyi soyan hırsız yakalandı
13 camiyi soyan hırsız yakalandı

KOCAELİ'de, 13 camiden hırsızlık yapan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Gölcük'te 5, İzmit'te 4, Körfez'de 2, Derince'de 1 ve Karamürsel'de 1 cami olmak üzere 13 camiden elektronik eşyalar ve yardım amacıyla toplanan paraların çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızın kimliğini belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi yakalandı. Polis, hırsızın üzerinde bulunan ve satmış olduğu yerlerde bulunan 3 laptop, 1 kamerayı ele geçirirken, sahiplerine teslim etti. Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar